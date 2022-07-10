Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Finike Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca, Yeşilyurt Mahallesi'nde; uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli İ.G. isimli şahsın evinin bahçesindeki serada kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğü, Finike Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Finike Olay Yeri İnceleme Timince bahse konu şüpheli şahsa ait evde ve eklentisinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 115 kök skunk bitkisi, 2 kilo 50 gram kubar esrar, 4 gram kenevir bitkisi tohumu, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya'da evinin bahçesindeki serada kenevir yetiştiren şahıs yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.