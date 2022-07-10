Antalya'da evinin bahçesindeki serada kenevir yetiştiren şahıs yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da evinin bahçesindeki serada kenevir yetiştiren şahıs yakalandı

10.07.2022 13:12
Antalya'da evinin bahçesindeki serada kenevir yetiştiren şahıs yakalandı

Antalya'nın Finike ilçesinde evinin bahçesindeki serada kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Antalya'nın Finike ilçesinde evinin bahçesindeki serada kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Finike Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca, Yeşilyurt Mahallesi'nde; uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli İ.G. isimli şahsın evinin bahçesindeki serada kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğü, Finike Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Finike Olay Yeri İnceleme Timince bahse konu şüpheli şahsa ait evde ve eklentisinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 115 kök skunk bitkisi, 2 kilo 50 gram kubar esrar, 4 gram kenevir bitkisi tohumu, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı ile adli işlemlere başlandığı bildirildi. - ANTALYA

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Antalya'da arazilerine kenevir bitkisi diktikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı Antalya'da arazilerine kenevir bitkisi diktikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da evinin bahçesindeki serada kenevir yetiştiren şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da evinin bahçesindeki serada kenevir yetiştiren şahıs yakalandı - Son Dakika
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