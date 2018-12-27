Antalya'da Evlerden Hırsızlık İddiası

Antalya'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Antalya'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.



İl Emniyeti Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aksu ilçesinde bazı evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.



Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği öne sürülen O.A.Y. ve S.Y. ile çalıntı malları satın aldıkları iddia edilen A.E. ve Y.G'yi gözaltına aldı.



Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden O.A.Y. ve S.Y. tutuklandı, diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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