Son Dakika Haberleri: Antalya'da Evlerden Hırsızlık İddiası

Antalya'da Evlerden Hırsızlık İddiası

14 dakika önce

Antalya'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Antalya'da Evlerden Hırsızlık İddiası, System.String[]
Antalya'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyeti Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aksu ilçesinde bazı evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği öne sürülen O.A.Y. ve S.Y. ile çalıntı malları satın aldıkları iddia edilen A.E. ve Y.G'yi gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden O.A.Y. ve S.Y. tutuklandı, diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:32 Kaynak: AA

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