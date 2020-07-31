Antalya'da evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bölgedeki güvenlik kameraları görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelinin A.Y. (25) olduğunu tespit etti.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 02:19

Kaynak: AA

Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor