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Antalya'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

02.11.2021 14:46
Antalya'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, evden hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, 4 hırsızlık olayının şüphelisi olduğu iddiasıyla E.Y'yi yakaladı.

E.Y'nin aracında yapılan aramada, evlerden çalınan klima malzemeleri ele geçirildi.

Şüphelinin ifadesinin ardından 3 zanlı daha gözaltına alındı.

Operasyonlarda ele geçirilen 4 klima sahiplerine teslim edildi.

Antalya'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Jandarma, Hisarcık, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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