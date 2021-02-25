Antalya'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Antalya'da evlerden cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüphelinden 3'ü tutuklandı.

Antalya'da evlerden cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüphelinden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Muratpaşa ilçesinde üç evden hırsızlık yapıldığı şikayeti üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kente Adana'dan gelen ve pansiyonda kalan B.T, D.D, A.Ç. ve Z.U'nun, kiralık araçla gittikleri evlere balkonlardan girerek cep telefonlarını çaldıklarını belirledi. Şüphelilerin telefonları da Yener Ulusoy Bulvarı'ndaki bir iş yerine sattıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan B.T, D.D. ve Z.U, sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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