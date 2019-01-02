Son Dakika Haberleri: Antalya'da Evleri Su Bastı

Antalya'da Evleri Su Bastı

1 saat önce

ANTALYA'da iki gündür etkili olan yağmur nedeniyle bazı evlerin giriş katlarını su bastı.

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ANTALYA'da iki gündür etkili olan yağmur nedeniyle bazı evlerin giriş katlarını su bastı.

Antalya'da kent merkezinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan yağmur nedeniyle Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde bazı evlerin giriş katlarının su basmasına neden oldu. Özellikle 2361 Sokak'taki Kültür Kent Sitesi'nde zemin katlarda bulunan 20'ye yakın daire su altında kaldı. Vatandaşlar, kendi çabalarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken itfaiye ekiplerinden de yardım istedi. Eşyaları dışarı taşıyan ev sahipleri itfaiyenin de yardımı ile suyu tahliye etti. Bölgede 10 yıldır her yağmurda evlerini su bastığından şikayet eden Işıl Yurdal, "Eşyalarımız zarar gördü. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Her yağmurda aynı şeyleri yaşıyoruz" dedi. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:21 Kaynak: DHA

Muratpaşa, Güzeloba Mahallesi, Antalya, Güncel
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