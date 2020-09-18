Antalya'da evleri yanan ailelere Türkiye Diyanet Vakfı sahip çıktı - Son Dakika

Antalya'da evleri yanan ailelere Türkiye Diyanet Vakfı sahip çıktı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde evleri yanınca sokakta kalan iki aileye Korkuteli İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı yardım eli uzattı.

Antalya'da evleri yanan ailelere Türkiye Diyanet Vakfı sahip çıktı, System.String[]

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde evleri yanınca sokakta kalan iki aileye Korkuteli İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı yardım eli uzattı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Sülekler Mahallesi'nde evi yanan ve eşi yıllar önce vefat eden, kızıyla birlikte yaşayan Havva Gün imam lojmanına yerleştirilirken, Büyükköy Mahallesi'nde yaşayan Hakkı Gürbilek de geçici olarak konteyner eve yerleştirildi. Korkuteli İlçe Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Selim Yazıcı, yangında evlerini ve eşyalarını kaybeden aileleri ziyaret etti. Yaşanan üzücü olaylarda can kaybı olmamasına sevindiklerini belirten Yazıcı, "Mal canın yongasıdır ancak zamanla telafisi mümkündür. Bugün Havva Hanım'ın yüzünün tebessüm ettiğini görmek bizleri mutlu etti. Boş olan imam lojmanını kendisine tahsis ettik. Bir evde zaruri ihtiyaç duyulan bütün eşyaları da hemen hemen tedarik ettik. Evin ihtiyacı olan buzdolabı, çamaşır makinası, ocaklı fırın, kanepe takımı, perdesi, halısı, elbise dolabı, mutfak gereçleri gibi bütün bunlar Diyanet Vakfı Korkuteli Şubesi aracılığıyla hayırseverlerimiz tarafından karşılandı. Hatta Havva Hanım'ın nişanlı olan kızının çeyizleri de tamamen yanmıştı. Bazı hayırseverlerimiz kızımıza çeyiz olarak buzdolabı ve birtakım çeyizlikler hediye etti" şeklinde konuştu.

Yazıcı, daha sonra Büyükköy Mahallesi'ne geçerek, konteyner eve yerleştirilen Hakkı Gürbilek ve ailesini ziyaret etti. Aileye geçmiş olsun dileklerini ileterek yaraların en kısa zamanda sarılacağını ifade eden Yazıcı, Türkiye Diyanet Vakfı'nın ve hayırseverlerin Korkuteli halkının el birliğiyle iki ailenin de ihtiyaçlarını karşılamaya başladığını vurguladı. Türk milletinin dünyanın neresinde mağdur ve mazlum varsa ekmeğini paylaştığını, bu anlamda Diyanet Vakfı'nın dünyanın dört bir köşesinde mağdur ve mazlumlara umut olmaya çalıştığını ifade eden Yazıcı, "Bugün bu kardeşimizin ihtiyaçlarının giderilmesi bunun en güzel örneklerinden biridir. İnşallah kısa zamanda evlerin inşası da elbirliği ile yapılacaktır. Sıhhi tesisat, pencere PVC'leri bazı esnaflarımız tarafından karşılanacaktır. Başta Kur'an kursu hocalarıma, din görevlisi kardeşlerime, hayri katkıda bulunan Korkuteli'nin güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak'tan da bu ve buna benzer her türlü afetlerden bizleri ve milletimizi muhafaza etmesi niyazında bulunuyorum" diye konuştu.

Yazıcı, her iki aileye de nakdi yardımda bulundu. - ANKARA

Korkuteli, Büyükköy, Antalya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 12:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da evleri yanan ailelere Türkiye Diyanet Vakfı sahip çıktı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Juventus'tan ayrılan Higuain, Beckham'ın takımı Inter Miami'ye transfer oldu Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Seyyar satıcılar ile zabıtalar arasında çıkan arbedede ortalık kan gölüne döndü Yunanistan'ın bir numaralı gündemi artık Türkiye değil; ülkeyi vuran kasırga Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada!
İstanbul'da esnek çalışma modeline geçildi! İşte sektör sektör yeni mesai saatleri İstanbul'da esnek çalışma modeline geçildi! İşte sektör sektör yeni mesai saatleri         
18:18
Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu         
17:13
Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı         
16:54
Son Dakika: Antalyaspor'da çok sayıda kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! Beşiktaş maçı ertelenebilir Son Dakika: Antalyaspor'da çok sayıda kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! Beşiktaş maçı ertelenebilir         
16:32
Annesinin yanına gitmek için yola fırlayan çocuk, feci şekilde can verdi Annesinin yanına gitmek için yola fırlayan çocuk, feci şekilde can verdi         
16:16
Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu         
15:41
Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi         
15:14
Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi         
15:06
Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar         
15:00
Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada! Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada!         
14:55
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
14:49
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı         
14:47
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
Talihsiz kadın, hapishane aşkının yaşattığı kabusu anlattı: Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu Talihsiz kadın, hapishane aşkının yaşattığı kabusu anlattı: Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu         
11:39
8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi 8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi         
10:45
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
20 yaşını geçmiş araçlara öyle bir fiyat istediler ki, görenler hayretler içinde kaldı 20 yaşını geçmiş araçlara öyle bir fiyat istediler ki, görenler hayretler içinde kaldı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 19:28:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da evleri yanan ailelere Türkiye Diyanet Vakfı sahip çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei