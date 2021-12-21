Antalya'da evleri yanan yeni evli çift, birikimlerini de kaybetti - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen yeni evli çift, biriktirdikleri 50 bin liralarını da alevlerden kurtaramamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Hasdümen Mahallesi'nde pazar günü akşam saatlerinde tarım işçisi Muharrem (32) ve Aslı Acar (25) çiftinin tek katlı evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye Birimi ekiplerince söndürülen yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.

Muharrem Acar, gazetecilere, yangın sırasında evde olmadıklarını söyledi.

Evlerinde yangın çıktığını komşularının haber verdiğini anlatan Acar, "Geldiğimizde evimizi tamamen yanmış vaziyette bulduk. Yangında eşyalarımız ve kışlık erzakımız yandı. Düğünden kalan ve biriktirdiğimiz 50 bin liramız kül oldu. Hiçbir şeyim kalmadı. Annem ve babam yok, öksüz ve yetim büyüdüm. 6 ay önce akrabalarımın desteğiyle evlenmiştim. Eşim 5 aylık hamile. Yetkililerden yardım bekliyoruz." diye konuştu.