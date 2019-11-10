Son Dakika Haberleri: Antalya'da evlerinde ölü bulunan 2'si çocuk 4 kişinin cenazesi defnedildi
Son Dakika Dünya Antalya'da evlerinde ölü bulunan 2'si çocuk 4 kişinin cenazesi defnedildi

Antalya'da evlerinde ölü bulunan 2'si çocuk 4 kişinin cenazesi defnedildi

7 saat önce

Antalya'da evlerinde ölü bulunan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin cenazesi, Erzurum'da toprağa verildi.

Antalya'da evlerinde ölü bulunan 2'si çocuk 4 kişinin cenazesi defnedildi, System.String[]

Antalya'da evlerinde ölü bulunan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin cenazesi, Erzurum'da toprağa verildi.


Antalya'nın Konyaaltı Siteler Mahallesi'ndeki bir rezidansta yakınlarınca haber alınamadıktan sonra dün evde cesetleri bulunan Selim (36), eşi Sultan (38), çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek'in (5) cenazesi, donanımlı cenaze nakil araçlarıyla Erzurum'daki Yakutiye ilçesinin Kırkgöze Mahallesi mezarlığına getirildi.

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Erzurum, Antalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 06:16 
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