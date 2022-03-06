Antalya'da evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çift yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çift yakalandı

06.03.2022 13:49
Antalya'da evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çift yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı, karısı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı, karısı adli kontrolle serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler Y.D. ve C.D'nin Kökez Mahallesi'ndeki evlerinde Hint keneviri yetiştirerek uyuşturucu üretimi yaptıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

Evde yapılan aramada 55 kök Hint keneviri, 16 kilogram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Polis ekipleri, şüpheliler Y.D. ve C.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.D. çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı, eşi C.D. adli kontrol şartıyla salıverildi.

YORUMLAR
500
Son dakika: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Son dakika: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Son dakika haberleri: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı Son dakika haberleri: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Hint Keneviri, Uyuşturucu, Hisarcık, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çift yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
13:42 Kadir İnanır'ın ablası Zinnet İsmailoğlu yaşamını yitirdi
13:41 Merih Demiral çok sinirlendi! Maçın ardından yaptığı paylaşım İtalya'yı salladı
13:08 Sibirya'dan yola çıktı, rotasında Türkiye de var! Aybar soğuk hava dalgası Mart ayını vuracak
13:01 Dünya bu görüşmeyi bekliyordu! Erdoğan, müzakereler öncesi Putin'i barışa çağıracak
12:37 İngiliz basınından gündem olacak iddia: Putin ölümcül bağırsak kanserine yakalandı
12:14 The Batman filminin gösterimi sırasında sinema salonuna yarasa girdi
12:13 Düğün öncesi yeni evli çiftin imzaladığı sözleşmedeki detaylar sosyal medyada gündem oldu
12:11 Zelenski'ye suikast girişiminde bulunan paralı asker grubu Wagner'in arkasındaki isim Putin'in şefi çıktı
11:42 Futbol tarihinin en acı günü! Sahanın ortasında katliam: 17 ölü, 20'den fazla yaralı
11:40 Yeni bir aşka yelken açan ünlü sunucu Ebru Akel, doktor sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 13:55:38. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çift yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement