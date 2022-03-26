Antalya'da evli çift arasında, tokatlı, kaldırım taşlı, sandalyeli kavga - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da evli çift arasında, tokatlı, kaldırım taşlı, sandalyeli kavga

26.03.2022 15:58
Antalya'da evli çift arasında, tokatlı, kaldırım taşlı, sandalyeli kavga

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde karı koca arasındaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde karı koca arasındaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Kadının kocasını tokatladığı, sandalye fırlattığı ve kaldırım taşı attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yeniköy Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Aynı bölgede esnaflık yapan T.A. isimli kadın ile eşi Y.A. arasında iddiaya göre kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.A, karşıdaki bir işyerine sığındı. Bunun üzerine arkasından giden Y.A., eşiyle konuşmak istedi. Eşini içeride gören T.A. konuşmak istemeyip eşini iş yerinden çıkarmaya çalıştı. Bunun üzerine çift arasında kısa süreli arbede yaşandı. Dışarı taşan kavga çevredeki esnafın araya girmesiyle yatıştırıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle çift polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, dışarı ve iş yeri içindeki çiftin, tokatlı, kaldırım taşlı kavgası çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

T.A. bir inşaatın önünde tartıştığı Y.A.'yı tokatladı. Kocası da karşılık verdi. İnşaat önünde başlayan kavga yolda da devam etti. Kaldırımdan yürüyen Y.A.'ya bu kez kaldırım taşlarını sökerek fırlatan T.A., bir araya eşine sandalye de fırlattı.

"Tokatlı, kaldırım taşlı, sandalyeli kavga"

Görüntülerde Y.A'ın bir inşaatın kenarında oturduğu, yanına gelen T.A'nın tokatına maruz kaldığı, hızını alamayan kadının yerden aldığı taş parçalarını da şahsa atıp uzaklaştığı görüldü. Y.A'nın ayrıca markete sığınan T.A'yı dışarı çıkarmaya çalıştığı ve arbede yaşandığı kameralara yansıdı. Yaşananları hazmedemeyen kadının yoldan geçen eşinin üzerine kaldırım taşı atmaya çalıştığı ve vatandaşlar tarafından taşın elinden alındığı anlar da an be an görüntülendi. Yaklaşık yarım saat süren ve çiçekçinin önünde de devam eden kavgada, Y.A'nın eşine tekme attığı, eşinin ise ona sandalye fırlattığı anlar kameralara yansıdı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Beyin cerrahı hasta çocuklar için yönetmen koltuğuna oturdu Beyin cerrahı hasta çocuklar için yönetmen koltuğuna oturdu

Döşemealtı, Yeniköy, Antalya, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da evli çift arasında, tokatlı, kaldırım taşlı, sandalyeli kavga - Son Dakika


Son Dakika
16:35 Zelenski konuşmasına "Esselamu Aleyküm" diyerek başladı: Ukraynalı Müslümanlar Ramazan ayında ülkesini korumak zorunda kalacak
16:26 Galatasaray, borcunun 2 milyar 561 milyon lira olduğunu açıkladı
15:57 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: İstanbul Boğazı'ndaki mayını etkisiz hale getirdik! Rus ve Ukraynalı makamlarla görüştük!
15:49 Herkes bunu merak ediyor: Serdar Ortaç altına mı kaçırdı?
15:45 AK Partili Kurtulmuş'tan 'sistem' açıklaması: Millet beğenmiyorsa değiştirir!
15:42 İrem Derici Hatay'daydı: Bacak ve göğüs dekolteli giysisiyle çok beğenildi
15:41 Genç kadın en yakın arkadaşının babasıyla birlikte olduğunu, arabada bulduğu prezervatiften öğrendi
15:37 Striptiz kulübüne gittiler, faturayı iş harcaması olarak gösterdiler! Hepsi kovuldu
15:30 Kılıçdaroğlu, Balyoz davasında yargılanırken intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar'ı ziyaret etti
11:21 Sosyal medyadan zeytinyağı satmak istedi, 5 milyon lira kaybetti! Filmlere konu olacak bir dolandırıcılık hikayesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 16:40:58. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da evli çift arasında, tokatlı, kaldırım taşlı, sandalyeli kavga - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement