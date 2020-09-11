Antalya'da eylül ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi eylül ayı toplantısı gerçekleştirildi.
Belediyede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kurallarına uyularak yapılan toplantıda, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, başkan Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Hacıarifoğlu, sağlık durumu iyiye giden Böcek'in en kısa zamanda sağlığına kavuşarak görevinin başına dönmesini temenni etti.
Toplantıda daha sonra görüşülen gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 16:09 - Kaynak: AA
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