Antalya'da faciadan dönüldü: Drift festivalini izleyenlerin olduğu balkon böyle çöktü - Son Dakika
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Antalya'da faciadan dönüldü: Drift festivalini izleyenlerin olduğu balkon böyle çöktü

05.05.2022 08:51

Antalya'da faciadan dönüldü: Drift festivalini izleyenlerin olduğu balkon böyle çöktü Toptancı halinde yoğun ilgi nedeniyle dolan balkonlardan biri ağırlığa dayanamayıp çöktü Arbedenin yaşandığı alanda şans eseri yaralanan olmadı Antalya'nın Elmalı ilçesinde hız Tuning Festivali'ni izleyen...

Antalya'da faciadan dönüldü: Drift festivalini izleyenlerin olduğu balkon böyle çöktü

Toptancı halinde yoğun ilgi nedeniyle dolan balkonlardan biri ağırlığa dayanamayıp çöktü

Arbedenin yaşandığı alanda şans eseri yaralanan olmadı

ANTALYA - Antalya'nın Elmalı ilçesinde hız Tuning Festivali'ni izleyen hız tutkunlarının bulunduğu balkon, ağırlığa dayanamayıp çöktü. Vatandaşlar ölümle burun buruna gelirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Çökme anıysa cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Antalyalı hız tutkunları Elmalı ilçesindeki tuning festivalinde bir araya geldi. Özel donanımlı araçlarla drift gösterileri yapılan festivale ilgi yoğundu. Toptancı halinde yapılan gösterileri izlemek isteyen yüzlerce seyirci balkonları doldurdu. Ağırlığa fazla dayanamayan bir balkon çöktü. Hem balkondakiler hem de balkonun altında gösteriyi izleyenler ölümle burun buruna geldi. Arbedenin yaşandığı alanda şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi.

Olay sonrası bir bölümü çöken alandakiler hemen balkondan uzaklaştı.

Heyecan dolu dakikaların yaşandığı olayın ardından gösteriler hız kesmeden devam etti.

Antalya'da faciadan dönüldü: Drift festivalini izleyenlerin olduğu balkon böyle çöktü
Antalya'da faciadan dönüldü: Drift festivalini izleyenlerin olduğu balkon böyle çöktü
Antalya'da faciadan dönüldü: Drift festivalini izleyenlerin olduğu balkon böyle çöktü
Antalya'da faciadan dönüldü: Drift festivalini izleyenlerin olduğu balkon böyle çöktü

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Antalya, Elmalı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da faciadan dönüldü: Drift festivalini izleyenlerin olduğu balkon böyle çöktü - Son Dakika


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