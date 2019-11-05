Son Dakika Haberleri: Antalya'da fahri trafik müfettişinin öldüğü trafik kazası
Son Dakika Güncel Antalya'da fahri trafik müfettişinin öldüğü trafik kazası

Antalya'da fahri trafik müfettişinin öldüğü trafik kazası

6 saat önce

Antalya'nın çarpışan iki otomobilden birinin kaldırımda yürüyen fahri trafik müfettişinin ölümüne yol açtığı kazaya ilişkin yargılanan sürücülerin tutuklanma talebi mahkemece reddedildi.

Antalya'da fahri trafik müfettişinin öldüğü trafik kazası, System.String[]

Antalya'nın çarpışan iki otomobilden birinin kaldırımda yürüyen fahri trafik müfettişinin ölümüne yol açtığı kazaya ilişkin yargılanan sürücülerin tutuklanma talebi mahkemece reddedildi.

Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık B.G, kazada hayatını kaybeden fahri trafik müfettişi Niyazi Hayırlı'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanık Ö.G. ise duruşmaya katılmadı.

Söz verilen sanık B.G, kazanın meydana geldiği yolu sürekli kullandığını ve kazadan önce kavşağa geldiğinde durup etrafını kontrol ettiğini söyledi.

Kavşağı geçtiği sırada başka bir aracın gelerek otomobiline çarptığını belirten B.G, "Bana çarpan araç çarpmanın etkisiyle yaklaşık 15 metre daha giderek durabildi. Elimden gelen bütün tedbirleri aldım. Olayda kusurum bulunduğunu düşünmüyorum. Alkollü de değildim." dedi.

Taraf avukatlarının savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutuksuz yargılanmalarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adliye çıkışında hayatını kaybeden Hayırlı'nın yakınları mahkemenin kararına tepki gösterdi.

Hayırlı'nın kızı Gözde Çalık, gazetecilere yaptığı açıklamada, sanıkların tanıklara ve toplanması gereken delilleri etki etmemesi için tutuklanmalarını talep ettiklerini söyledi.

Mahkemenin tutuklama talebini kabul etmediğini kaydeden Çalık, "Güvenlik kamerası görüntülerinde sanık sürücünün 'dur' tabelasına rağmen kavşağa kontrolsüz bir şekilde girdiği görülüyor. Olayda zerre kadar kusuru bulunmayan babam kaldırımda yürürken hayatını kaybetti. Sanıkların ikisi de bir kusurlarının olmadığını iddia ediyor. Sanıkların dışarıda olması süreci zorlaştırıyor. Tutuklu yargılanmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde 23 Temmuz'da meydana gelen kazada, B.G. ile Ö.G'nin idaresindeki iki otomobil, 1492. ile 1524. sokakların kesiştiği kavşakta çarpışmıştı. Kazada B.G'nin kullandığı otomobilin çarptığı kaldırımda yürüyen fahri trafik müfettişi Niyazi Hayırlı (65) ölmüştü. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücüler, sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:18 Kaynak: AA
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