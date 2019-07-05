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Antalya'da falcı kadının dolandırıcılığı iddiası

48 dakika önce

Antalya'da falcı kadının ddiası 'Fala bakarken benimle birlikte olmak istedi, kabul etmedim iftira attı ' dedi, adliyeye sevk edildiANTALYA - Antalya'da bir iş yerinde tırnakçılık yöntemi ile 1000 lira hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen kadın ifadesinde, "Fala bakarken benimle birlikte...

Antalya'da falcı kadının ddiası
'Fala bakarken benimle birlikte olmak istedi, kabul etmedim iftira attı ' dedi, adliyeye sevk edildi
ANTALYA - Antalya'da bir iş yerinde tırnakçılık yöntemi ile 1000 lira hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen kadın ifadesinde, "Fala bakarken benimle birlikte olmak istedi. Bende kabul etmeyince iftira attı"savunmasını yaptı.
Edinilen bilgiye göre dolandırıcılık olayı Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Olayın sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iş yeri sahibinin ifadesine başvurup, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler hırsızlık olayını Ü.U'nun gerçekleştirdiğini belirledi.
Gözaltına alınan Ü.U'nun birçok suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı. İfadesinde falcılık yaptığını söyleyen Ü.U,"Fala bakarken benimle birlikte olmak istedi. Bende kabul etmeyince iftara attı"savunmasını yaptı. Ü.U., ifadesinin ardından yüzünü kapatarak adliyeye sevk edildi.
Antalya'da falcı kadının dolandırıcılığı iddiası
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:24 Kaynak: İHA
Antalya, 3. Sayfa
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