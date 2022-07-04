Antalya'da falez plajlarının doluluk oranı anlık takip edilebiliyor - Son Dakika
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Antalya'da falez plajlarının doluluk oranı anlık takip edilebiliyor

04.07.2022 12:11
Antalya'da falez plajlarının doluluk oranı anlık takip edilebiliyor

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki mavi bayraklı falez plajlarında doluluk oranları internet üzerinden anlık takip edilebiliyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki mavi bayraklı falez plajlarında doluluk oranları internet üzerinden anlık takip edilebiliyor.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin doğa harikası falezlerinin Akdeniz'in maviliğiyle buluştuğu noktada yer alan falez plajları çevrim içi oldu.

Girişlerin ücretsiz, şezlong-şemsiye kullanım ücretinin ise 20 lira olduğu plajlarda, özellikle Kurban Bayramı tatilinde oluşabilecek yoğunluğa karşı yazılımla tedbir alındı.

"www.muratpasa-bld.gov.tr/plajlar" adresine giren tatilciler, falezlerdeki Erenkuş, İnciraltı ve Konserve Koyu plajlarında boş şezlong olup olmadığını evinden veya otelinden çıkmadan öğrenebiliyor.

Plajlardan İnciraltı'nda 192, Erenkuş'ta 180, Korserve Koyu'nda ise 161 şezlong yer alıyor.

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Kaynak: AA

Muratpaşa, Akdeniz, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da falez plajlarının doluluk oranı anlık takip edilebiliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da falez plajlarının doluluk oranı anlık takip edilebiliyor - Son Dakika
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