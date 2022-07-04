"www.muratpasa-bld.gov.tr/plajlar" adresine giren tatilciler, falezlerdeki Erenkuş, İnciraltı ve Konserve Koyu plajlarında boş şezlong olup olmadığını evinden veya otelinden çıkmadan öğrenebiliyor.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin doğa harikası falezlerinin Akdeniz 'in maviliğiyle buluştuğu noktada yer alan falez plajları çevrim içi oldu.

Kaynak: AA

Muratpaşa, Akdeniz, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da falez plajlarının doluluk oranı anlık takip edilebiliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.