Antalya'da falezlerde çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Antalya'da falezlerde çıkan yangın paniğe neden oldu

01.06.2022 16:46

- Antalya'da falezlerde çıkan yangın paniğe neden oldu Antalya'nın dünyaca ünlü falezlerinin bulunduğu Karaalioğlan Parkı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu.

- Antalya'da falezlerde çıkan yangın paniğe neden oldu

ANTALYA - Antalya'nın dünyaca ünlü falezlerinin bulunduğu Karaalioğlan Parkı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu. Kuru otların ve kargıların küle döndüğü yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Muratpaşa ilçeside bulunan Karaalioğlan Parkında falezlerde çıktı. Falezlerde bulunan parkın içerisindeki çalılık alandan dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangın dolayısı ile kuru çalılıkların tutuşması sonucu alevler kısa sürede yayıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında falezler içerisinde bulunan otlar ve kargılar küle döndü. Öte yandan son günlerde falezlerde sık sık yangınların yaşanması dikkat çekti.

Antalya'da falezlerde çıkan yangın paniğe neden oldu
Antalya'da falezlerde çıkan yangın paniğe neden oldu
Antalya'da falezlerde çıkan yangın paniğe neden oldu
Antalya'da falezlerde çıkan yangın paniğe neden oldu
Antalya'da falezlerde çıkan yangın paniğe neden oldu

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da falezlerde çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika


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