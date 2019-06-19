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Antalya'da falezlerden denize düşen kişi kurtarıldı

19 dakika önce

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden denize düşen kişi kurtarıldı.

Antalya'da falezlerden denize düşen kişi kurtarıldı, System.String[]
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden denize düşen kişi kurtarıldı.
Yavuz Özcan Parkı'ndaki falezlerde gezinen T.K. (30), dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yüksekten denize düştü.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen deniz polislerince bota alınan T.K, Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü.
Burada ilk müdahalesi yapılan T.K, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. T.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:14 Kaynak: AA
Muratpaşa, Antalya, Güncel
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