Antalya'da falezlerden denize düşen kişi kurtarıldı
19 dakika önce
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden denize düşen kişi kurtarıldı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:14 Kaynak: AA
'nın Muratpaşa
ilçesinde falezlerden denize düşen kişi kurtarıldı. Yavuz Özcan
Parkı'ndaki falezlerde gezinen T.K. (30), dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yüksekten denize düştü.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen deniz polislerince bota alınan T.K, Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü.
Burada ilk müdahalesi yapılan T.K, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. T.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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