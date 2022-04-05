Antalya'da falezlerden denize düşen üniversite öğrencisi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da falezlerden denize düşen üniversite öğrencisi yaralandı

05.04.2022 11:25
Antalya'da falezlerden denize düşen üniversite öğrencisi yaralandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden denize düşen üniversite öğrencisi, deniz polisi ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden denize düşen üniversite öğrencisi, deniz polisi ekiplerince kurtarıldı.

Konyaaltı Caddesi'ndeki Kuğulu Park'ta, 30 metre yüksekliğindeki falezlerden bir kişinin denize düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisi ekipleri, sudaki yaralı kişiyi bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.

İsminin Kemal ve üniversite öğrencisi olduğunu söyleyen yaralı, sağlık ekibince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

YORUMLAR
500

Konyaaltı Caddesi, Üniversite, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da falezlerden denize düşen üniversite öğrencisi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
11:24 5 Nisan gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:22 O, Ukrayna ordusunun keskin nişancısı! Kod adı: Kömür! İlk kez görüntülendi
11:21 Ukrayna-Rusya savaşında bir ilk! 267 Ukrayna askeri aynı anda Rusya ordusuna teslim oldu
11:06 Bayram ikramiyesi nisanın son haftası hesaplarda olacak
10:59 5 Nisan günü dolar/TL 14,71 seviyelerinde işlem görüyor
10:56 LPG oto gaza 63 kuruş zam geldi! Fiyat değişikliği gece yarısından sonra pompaya yansıyacak
10:46 İBB Başkanı İmamoğlu "Kendinize kaç verirsiniz?" sorusunu gülerek yanıtladı: 7,5'tan 8
10:43 Buça sonrası Zelenski'den açıklama: Putin ile görüşme olmayabilir ama Rusya ile müzakere dışında seçeneğim yok!
10:43 Şaşkına çeviren araştırma! Bazı balık türleri matematik işlemi yapmayı öğrendi
10:41 Anonymous 120 bin Rus askerinin bilgilerini sızdırdığını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 11:31:27. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da falezlerden denize düşen üniversite öğrencisi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement