Son Dakika Haberleri: Antalya'da Falezlerden Düşen Genç Kız Hayatını Kaybetti

Antalya'da Falezlerden Düşen Genç Kız Hayatını Kaybetti

16 dakika önce

Antalya'da falezlerden düşen genç kız hayatını kaybettiANTALYA - Antalya'da falezlerden kayalık alana düşen genç kız hayatını kaybetti.

Antalya'da falezlerden düşen genç kız hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da falezlerden kayalık alana düşen genç kız hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay saat 19.00 sırasında, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı bölgesindeki falezlerde meydana geldi. 26 yaşındaki Suzan Hazer, akşam saatlerinde denizi izlemek üzere falezlere geldi. Terastan denizi izleyen Suzan Hazer, henüz belirlenemeyen bir nedenle falezlerden düştü. Genç kızın düştüğünü görenler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi, deniz ile karanın birleştiği noktaya düşen Suzan Hazer'in cansız bedenine ulaştı. Bota alınan genç kızın cesedi Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Olay yerinde polis ve savcılık incelemelerinin ardından Suzan Hazer'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morgun kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:51 Kaynak: İHA

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