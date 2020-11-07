Antalya'da falezlerden düşen kadın öldü - Son Dakika

Yalçın'ın cenazesi, yakınları tarafından adli tıp morgundan alınarak Adapazarı 'na götürüldü.

Burada bekleyen sağlık ekiplerince hastaneye götürülen Yalçın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bir yakınının ihbarıyla bölgeye gelen deniz polisi, yaralanan Yalçın'ı botla Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.

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