Antalya'da Falezlerden Düşen Kişi Öldü

Antalya'da falezlerden düşen kişi öldüANTALYA'da, falezlerden kayalıklara düşen Ali Yıldız (34), yaşamını yitirdi.

Antalya'da falezlerden düşen kişi öldü



ANTALYA'da, falezlerden kayalıklara düşen Ali Yıldız (34), yaşamını yitirdi.



Olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kılınçarslan Mahallesi'nde Karaalioğlu Parkı'nda meydana geldi. Falezlerde gezen Yıldız, bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 30 metreden kayalıklara düştü. Yıldız'ın düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Acil çağrı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk yardım ekipleri, çeşitli yerlerinden yaralanan Ali Yıldız'ı deniz polisi botuna alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.



Burada bekleyen sağlık ekipleri, kalbinin durduğu tespit edilen Yıldız'a bir süre kalp masajı yaptı. Kalbi tekrar çalıştırılan Yıldız, sağlık ekiplerince ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ali Yıldız, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yıldız'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Morgu'na gönderildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Kıskanç Koca, "Seni Boynuzluyorum" Diyen Eşini Boğarak Öldürdü

Murat Özdemir'in Acun Ilıcalı'yı Tehdit Ettiği Video Sosyal Medyada Olay Oldu

18 Yaşındaki Zanlı, İnşaat İşçisine Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı

Saldırgan, Uyuşturucu Sattığını İddia Ettiği Suriyeli Genci Bacaklarından Vurdu