Antalya'da falezlerden düşen kişi öldü

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Kıskanç Koca, "Seni Boynuzluyorum" Diyen Eşini Boğarak Öldürdü

Murat Özdemir'in Acun Ilıcalı'yı Tehdit Ettiği Video Sosyal Medyada Olay Oldu

Düğün Sırasında Ateş Eden Maganda Dehşet Saçtı! 4'ü Kadın Çok Sayıda Yaralı Var