Son Dakika Haberleri: Antalya'da Falezlerden Düşen Kişi Öldü

Antalya'da Falezlerden Düşen Kişi Öldü

6 saat önce

Antalya'da falezlerden düşen kişi öldüANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşen şahıs ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya'da falezlerden düşen kişi öldü

ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşen şahıs ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 19.00 sırasında Karaalioğlu Parkı Hıdırlık Kulesi altındaki falezlerde meydana geldi. Manzara izleyen Ali Yıldız dengesini kaybederek, yaklaşık 30 metre yükseklikten yuvarlandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralı Yıldız'ın yanına inip, ilk müdahaleyi yaptı. Karadan yukarıya çıkarılamayacağı anlaşılan Ali Yıldız, deniz polisi tarafından sedye ile bota alındı. Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen ve hayati tehlikesi bulunan Yıldız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Yıldız'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:09 Kaynak: İHA

Ali Yıldız, Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa
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