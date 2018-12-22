Antalya'da Falezlerden Düşen Kişi Öldü
6 saat önce
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşen şahıs ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Antalya
'nın Muratpaşa
ilçesinde falezlerden düşen şahıs ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 19.00 sırasında Karaalioğlu Parkı Hıdırlık Kulesi altındaki falezlerde meydana geldi. Manzara izleyen Ali Yıldız
(34) dengesini kaybederek, yaklaşık 30 metre yükseklikten yuvarlandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ve sağlık ekipleri yaralı Yıldız'ın yanına inip, ilk müdahaleyi yaptı. Karadan yukarıya çıkarılamayacağı anlaşılan Ali Yıldız, deniz polisi tarafından sedye ile bota alındı. Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen ve hayati tehlikesi bulunan Yıldız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Yıldız'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:15 Kaynak: İHA
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