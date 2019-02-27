Antalya'da Falezlerden Düşen Kişiyi Deniz Polisi Kurtardı
41 dakika önce
Antalya'da falezlerden düşerek yaralanan kişiyi deniz polisi kurtardı.
Antalya
'da falezlerden düşerek yaralanan kişiyi deniz polisi kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Deniz Mahallesi Yavuz Özcan
Parkı'nda yürüyen bir kişi, 15 metrelik kayalıklardan denize düştü.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kimliği açıklanmayan ancak 35-40 yaşlarında olduğu belirtilen erkeğin düştüğü yerin kayalık olması nedeniyle deniz polisinden de yardım istendi. Bölgeye giden bota alınan yaralı, Antalya Yat Limanı
'na getirildi.
Ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:34 Kaynak: AA
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