Son Dakika Haberleri: Antalya'da Falezlerden Düşen Kişiyi İtfaiye Kurtardı

Antalya'da Falezlerden Düşen Kişiyi İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

Antalya'da falezlerden düşen kişi, itfaiye ekiplerince halat yardımıyla kurtarıldı.

Antalya'da Falezlerden Düşen Kişiyi İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Antalya'da falezlerden düşen kişi, itfaiye ekiplerince halat yardımıyla kurtarıldı.

Deniz Mahallesi Yavuz Özcan Parkı'nda yürüyüş yapan İsa Dönmez, falezlerde yardım çağrısında bulunan bir kişinin olduğunu fark edince durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, yaklaşık 10 metre aşağıda yaralı bir kişinin olduğunu gördü. Bir itfaiye eri, beline halat bağlayarak yaralının yanına indi. İsminin Bahri Kesgin (63) olduğu tespit edilen yaralı, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından beline bağlanan halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde müdahalesi yapılan yaralı, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ayağında kırık olduğu tespit edilen Kesgin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:06 Kaynak: AA

Polis, Antalya, İtfaiye, Güncel
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