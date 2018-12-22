Antalya'da Falezlerden Düşen Şahıs Kurtarıldı
56 dakika önce
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşen şahıs ağır yaralı olarak kurtarıldı.
Antalya
'nın Muratpaşa
ilçesinde falezlerden düşen şahıs ağır yaralı olarak kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 19.00 sırasında Karaalioğlu Parkı Hıdırlık Kulesi altındaki falezlerde meydana geldi. Manzara izleyen bir kişinin dengesini kaybederek, yaklaşık 30 metre yükseklikten yuvarlandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ve sağlık ekipleri yaralı şahsın yanına inip, ilk müdahaleyi yaptı. Karadan yukarıya çıkarılamayacağı anlaşılan şahıs, deniz polisi tarafından sedye ile bota alındı. Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen ve hayati tehlikesi bulunan şahıs ambulansla Akdeniz Üniversitesi
Hastanesine kaldırıldı. Polis
yaralı şahsın kimliğini tespit etmeye çalışıyor. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 09:04 Kaynak: İHA
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