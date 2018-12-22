Son Dakika Haberleri: Antalya'da Falezlerden Düşerek Öldü

Antalya'da Falezlerden Düşerek Öldü

5 dakika önce

ANTALYA'da, iddiaya göre dengesini kaybederek falezlerden kayalıklara düşen Ali Yıldız (34), yaşamını yitirdi.

Antalya'da Falezlerden Düşerek Öldü, System.String[]
ANTALYA'da, iddiaya göre dengesini kaybederek falezlerden kayalıklara düşen Ali Yıldız (34), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kılınçarslan Mahallesi Karaalioğlu Parkı'nda meydana geldi. Falezlerde gezen Yıldız, iddiaya göre dengesini kaybederek yaklaşık 30 metreden kayalıklara düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan Ali Yıldız, deniz polisi botuna alınarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede kalbinin durduğu tespit edilen Yıldız'a bir süre kalp masajı yapıldı. Kalbi tekrar çalıştırılan Yıldız, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ali Yıldız'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 09:51 Kaynak: DHA

Muratpaşa, Ali Yıldız, Antalya, 3. Sayfa
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