Şubeden 44 ekipteki 105 personelin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda, "göçmen kaçakçılığı, yağma, yoksun kılma, uyuşturucu ticareti yapmak ve dolandırıcılık" başta olmak üzere farklı suçlardan aranan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlarında aralarında olduğu 51 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da farklı suçlardan aranan 51 zanlı operasyonla yakalandı - Son Dakika

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