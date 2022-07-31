Antalya'daki trafik kazalarında 2 motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika
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Antalya'daki trafik kazalarında 2 motosiklet sürücüsü öldü

31.07.2022 13:13
Antalya'daki trafik kazalarında 2 motosiklet sürücüsü öldü

Antalya'da farklı trafik kazalarında 2 motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'da farklı trafik kazalarında 2 motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Eray Bölme'nin (35) kullandığı 07 AKU 972 plakalı motosiklet, Burhanettin Onat Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Yaralanan Bölme ile motosiklette bulunan Özlem Y, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Bölme, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Batuhan Kocasarı'nın (19) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Şafak Mahallesi'nde park halindeki araçlara çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan ağır yaralı Kocasarı, yaşama tutunamadı.

Bölme ve Kocasarı'nın cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

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Kaynak: AA

Motosiklet, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'daki trafik kazalarında 2 motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'daki trafik kazalarında 2 motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika
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