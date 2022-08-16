3 gündür kayıp olan Semiha'nın annesi: Seni seviyorum kızım, evine dön - Son Dakika
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3 gündür kayıp olan Semiha'nın annesi: Seni seviyorum kızım, evine dön

16.08.2022 17:00
3 gündür kayıp olan Semiha'nın annesi: Seni seviyorum kızım, evine dön

ANTALYA'da Fatmana Aydoğmuş (40), 3 gündür haber alamadığı kızı Semiha Aydemir'in (14) bulunması için yardım istedi.

ANTALYA'da Fatmana Aydoğmuş (40), 3 gündür haber alamadığı kızı Semiha Aydemir'in (14) bulunması için yardım istedi. Aydoğmuş, kızına seslenerek, "Seni seviyorum kızım. Neredeysen, evine dön" dedi.

Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi'nde oturan Semiha Aydemir, annesi Fatmana Aydoğmuş tarafından geçen çarşamba günü özel bir yurda yatılı verildi. İki gün yurtta kalan Semiha, hafta sonu izni dolayısıyla evine geldi. Pazar akşam saatlerinde annesinin yurda bıraktığı Aydemir, 1,5 saat sonra kendi isteğiyle yurttan çıktı, bir daha da haber alınamadı. Aydoğmuş, 3 gündür haber alamadığı kızının bulunması için polise başvurdu.

10 yıldır Serik'te yaşadığını belirten Fatmana Aydoğmuş, "Kızım yurttan ayrılalı 3 gün oldu. 3 gündür kendisinden haber alamıyorum. Kızımın yaşı daha çok küçük. Bir an önce bulunmasını istiyorum. Pazar günü 18.30'da yurda teslim ettim. Benden 1,5 saat sonra yurttan çıkmış gitmiş. Ama bana saat 24.00'te haber verdiler. Ben otelde çalışıyordum hemen eve döndüm. Kızımı aramaya başladım. Polise ve savcılığa giderek, kızımın bulunması için müracaatta bulundum. Bir gören ve bilen yok. Evde bir sorunu yoktu. Gidebileceği her yere baktım. Konya'da oturan ilk eşim, kızımın babasını arayıp sordum, ona da gitmemiş" diye konuştu.

Kızına seslenen Aydoğmuş, "Seni seviyorum kızım. Neredeysen, sesimi duyuyorsan evine dön. Ben seni çok seviyorum" dedi.


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Kaynak: DHA

Akçaalan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 gündür kayıp olan Semiha'nın annesi: Seni seviyorum kızım, evine dön - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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