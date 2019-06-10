Son Dakika Haberleri: Antalya'da faytonculuk sona erdi (2)
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Antalya'da faytonculuk sona erdi (2)

6 saat önce

ATLAR HAYVANAT BAHÇESİNE GÖTÜRÜLDÜAntalya Büyükşehir Belediyesi'nin bugün itibarıyla kentte fayton faaliyetlerini durdurmasının ardından, atlar da yeni yuvaları Antalya Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

Antalya'da faytonculuk sona erdi (2), System.String[]

ATLAR HAYVANAT BAHÇESİNE GÖTÜRÜLDÜ
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bugün itibarıyla kentte fayton faaliyetlerini durdurmasının ardından, atlar da yeni yuvaları Antalya Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Yeşildere Mahallesi'nde sahipleri tarafından Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teslim edilen 40 at, kamyonlarla Antalya Hayvanat Bahçesi'ne taşındı. Geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye'nin en büyüklerinden olan Antalya Hayvanat Bahçesi'ne teslim edilen atlar, kendileri için hazırlanan yaşam alanına bırakıldı.


Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:14 Kaynak: DHA
Hayvanat Bahçesi, Antalya, Güncel
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