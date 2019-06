Antalya'da faytonlara koşulan atlar tarıma hizmet edecek

ANTALYA'da 10 Haziran'da kaldırılan faytonculukta kullanılan 40 at, kırsal kalkınma kapsamında ilçelerde çiftçilere karşılıksız verilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi , kent gündeminde yıllardır tartışılan faytonculuğa 10 Haziran'da son verdi. Fayton faaliyetlerinin durdurulmasının ardından atlar da yeni yaşam alanları olan Antalya Hayvanat Bahçesi 'ne getirildi. Yeşildere Mahallesi'nde sahipleri tarafından Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teslim edilen 40 at, kamyonlarla Antalya Hayvanat Bahçesi'ne taşındı.Bugün toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, 40 atın geleceği belli oldu. CHP grubu, atların kırsal kalkınmada kullanılması amacıyla çiftçilere hibe edilmesini teklif etti. Teklif maddesi, meclisteki tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi. Kararda, 20 kişiden oluşan faytoncuların istihdam edilmesi, bir faytona düşen 2 at başına 15 bin lira ödenmesi hükme bağlandı. Fayton arabalarına 5 bin lira ödenmesine yönelik teklif de kabul edildi.

- Antalya