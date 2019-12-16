Antalya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Antalya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Antalya- Korkuteli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Denizli istikametine giden Veysel Karani S. (48) idaresindeki 20 BEH 93 plakalı kamyonet, Korkuteli ilçesi Datköy Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki Ramazan Birol idaresindeki 17 TJ 722 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada kamyonette bulunan Musa Bayram (36) olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü ise yaralı olarak Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Musa Bayram'ın cenazesi ise araç altından çıkartılarak otopsi için hastanesi morguna kaldırıldı.

Antalya-Korkuteli karayolu kaza nedeniyle bir süreliğine ulaşıma kapandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden açıldı. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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