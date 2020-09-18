Son dakika haber: Antalya'da feci kaza: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika

Antalya'da feci kaza: 1 ölü 2 yaralı
Aşırı hızlı otomobil uçuruma yuvarlanıp, beton elektrik direğine çarptı
Otomobil sürücüsü 2 saatlik çalışma sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı
ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.
Kaza Korkuteli- Fethiye karayolu 5'inçi kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Agit İvdil İdaresinde 09 DB 632 Plakalı otomobil ile Fethiye istikametinden Korkuteli istikametine giderken, aşırı hız nedeniyle yol kenarında bulunan uçuruma yuvarlanıp, beton elektrik direğine çarptı.
Araç içinde bulunan 2 yaşındaki Yiğit Ağit İvdil, çevredekilerin yardımı ile araçtan çıkartılıp Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırılırken, sürücü Agit İvdil, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu yaralı olarak kurtarıldı. Araç içinde sıkışan sürücünün eşi Yıldız İvdil olay yerinde yaşamını yitirdi.
Araç sürücüsü Ağit İvdil ve Yiğit Ağit İvdil tedavisinin ardından Antalya Eğitim Araştırma hastanesine sevk edildiler. Araç içinde sıkışarak yaşamını yitiren Yıldız İvdil, otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:41 - Kaynak: İHA
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