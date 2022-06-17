Antalya'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Antalya'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

17.06.2022 09:02
Antalya'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'da otomobilin motosiklete çarptığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Antalya'da otomobilin motosiklete çarptığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kazada otomobil sürücüsü ve eşi ise yaralandı.

Kaza 23.30 sıralarında Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Dikyar'ın (23) kullandığı 07 BUJ 34 plakalı otomobil, Gazi Bulvarında seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Emrah Balcı'ya arkadan çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle yan yolda ağaç sulaması yapan belediye kamyonuna çarpıp ters takla atarken motosikletten savrulan sürücü Emrah Balcı olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç sürücüsü Ali Dikyar ve yanında bulunan Gizem D.(23) sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 500 metre sürüklenen motosiklet hurdaya dönerken Emrah Balcı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(iHA)

Antalya'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Antalya'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

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Kaynak: İHA

Emrah Balcı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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