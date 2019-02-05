Son Dakika Haberleri: Antalya'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Antalya'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari aracın motosiklet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Antalya'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari aracın motosiklet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ulukapı Mahallesi'nde Adil T.'nin kullandığı 07 LJP 46 plakalı ticari araç, İsmet Öz'ün kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kafasını ticari aracın camına çarpan İsmet Öz, araçla birlikte yaklaşık 60 metre sürüklenerek ağır yaralandı. İsmet Öz, kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada, yaralanan ve ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan ticari araç sürücüsü Adil T., araçta yolcu olarak bulunan Y.R.T., R.E.T. ile E.T. 'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Arif Kaplan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:06 Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, Güncel
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