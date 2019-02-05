Antalya'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
1 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari aracın motosiklet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde ticari aracın motosiklet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ulukapı Mahallesi'nde Adil T.'nin kullandığı 07 LJP 46 plakalı ticari araç, İsmet Öz'ün kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kafasını ticari aracın camına çarpan İsmet Öz, araçla birlikte yaklaşık 60 metre sürüklenerek ağır yaralandı. İsmet Öz, kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada, yaralanan ve ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan ticari araç sürücüsü Adil T., araçta yolcu olarak bulunan Y.R.T., R.E.T. ile E.T. 'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
(Arif Kaplan/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:06 Kaynak: İHA
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Dikkat Çeken Talimat: 'Trafoya Bilmem Ne Girdi' Mazereti Oluşmasın
İstanbul'da Korkunç Kaza! Kadın Müşteri Otomobilden Fırladı
Antalya'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi, Şehirde Kısa Süreli Panik Yaşandı
Antalya'da Fırtına Beklentisi Nedeniyle Okullar Tatil Edildi