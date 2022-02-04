Üye Girişi
Antalya'da feci kaza: 2 ölü - Son Dakika

Antalya'da feci kaza: 2 ölü

04.02.2022 17:42
Antalya'da feci kaza: 2 ölü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Orhan Kılıç'ın kullandığı 07 NY 460 plaka 07 NDT 38 dorse plakalı tırın, Çavuşköy kavşağında Manavgat istikametinden Alanya istikametine giderken kavşaktan dönmekte olan Süleyman Manuş'un kullandığı 35 EFP 34 plakalı OPEL marka otomobille çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada araç sürücüsü Süleyman Manuş ile otomobilde yolcu olarak bulunan ve kimliği belirlenemeyen bir kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta bulunan bir çocuk ise yaralandı. - ANTALYA

Antalya'da feci kaza: 2 ölü
Antalya'da feci kaza: 2 ölü
Antalya'da feci kaza: 2 ölü
Antalya'da feci kaza: 2 ölü
Antalya'da feci kaza: 2 ölü
Antalya'da feci kaza: 2 ölü
Antalya'da feci kaza: 2 ölü

YORUMLAR
500

Orhan Kılıç, Manavgat, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da feci kaza: 2 ölü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:38 Görevliler çok şaşkın! Pentagon'da güvenlikli bölgeye giren tavuk kıskıvrak yakalandı
17:36 Taraftarın paylaşımı ortalığı birbirine kattı! Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'e açtı ağzını yumdu gözünü
17:17 Beşiktaş'ın yıldızı Aslan oluyor! Galatasaray Cyle Larin'i kadrosuna katmak istiyor
17:09 Kamu işçisine yüzde 2,5'luk ek zam verildi
17:08 Ekrem İmamoğlu: O liyakatsiz şahsiyet bakan yardımcılığı yapsın, ahlaksızlığa adım atmasın
16:39 Başarılı oyuncu Gürgen Öz, elektrik faturasını "Öp beni, yut beni" remiksiyle sosyal medyada paylaştı
16:39 Ozan Tufan dün geldi, bugün İsmail Kartal'ın kapısını çaldı!
16:35 Tek tek hesapladılar! İşte 2021'deki alım düzeyine ulaşmak için ödenmesi gereken asgari ücret
15:23 Bebeğine işkence yaptığı öne sürülen annenin davasında karar
16:24 Fenerbahçe'de Muhammed Gümüşkaya artık küme düşmeme mücadelesi verecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 17:47:57. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da feci kaza: 2 ölü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement