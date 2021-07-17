Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Akseki Manavgat karayolu Gökçebel mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barışcan Çakıroğlu idaresindeki 06 BTT 468 plakalı otomobil ile İsa Karadine (33) idaresindeki 06 HZL 76 plakalı otomobil Akseki-Manavgat Karayolu Gökçebel mevkisinde çarpıştı. Kazada, 06 HZL 76 plakalı araç sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Elif Şahin (26), Hazal Karadine (29), Elmas Tezcan (52), Emir Çetin (5) yaralandı. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 5 yaşındaki Emir Çetin ise hastanede hayatını kaybetti. Diğer araç sürücüsü Barışcan Çakıroğlu da kazadan yaralı olarak kurtuldu.

06 HZL 76 plakalı otomobilin sürücüsü İsa Karadine'nin polis memuru olduğu bildirildi. Kaza nedeni ile Antalya- Konya karayolu yaklaşık 3 saat trafiğe kapandı. Yolda araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Kazada hayatını kaybeden kişinin Cumhuriyet savcılığı tarafından yapılan inceleme sonucunda cesedi Akseki Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Karayolları ekipleri ise kapanan yolu temizleme çalışması yapıp yolu trafiğe açtı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA