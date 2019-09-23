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Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

1 saat önce

Antalya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı, System.String[]

Antalya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.


Kaza, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ulaş Koçak (22) yönetimindeki 07 D 2459 plakalı otomobil refüjü aşıp karşı yönden gelen 06 BMH 221 plakalı cipe çarptı. Bu sırada yine karşı yöndeki 07 DEB 46 plakalı otomobil de cipe çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Ulaş Koçak itfaiye ekiplerinin kapıyı kesmesi sonucu araçtan çıkartıldı. Ağır yaralanan Koçak ve yanında oturan Sertaç Ermiş (18) kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araçlardan çıkarılan diğer 6 yaralı ise gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki çeşitli hastanelere götürüldü.


Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Ulaş Koçak'ın Akdeniz Üniversitesinde öğrenci olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Antalya, Koçak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:00 Kaynak: İHA
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