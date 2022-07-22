Antalya'da feci kaza: 3 ölü - Son Dakika
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Antalya'da feci kaza: 3 ölü

22.07.2022 01:15

Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşına geçmeye çalışan 3 kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Antalya'da feci kaza: 3 ölü

Otomobil yayalara çarptı, 3 kadın hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşına geçmeye çalışan 3 kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza bu akşam saat 22.00 sıralarında Finike- Kumluca Karayolu Sahil Bulvar mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Turgut K. idaresindeki 07 AUU 244 plakalı otomobil, sahil yolunda karşıdan karşıya geçmekte olan yayalara çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Feci kazada Zekiye Kayabaş, Ayşe Aloğlu ve Fatma Keçekülah olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine gelen ölenlerin yakınları fenalık geçirirken, araç sürücüsü Turgut K. polis tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden üç kişinin cenazeleri Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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'Yaya geçidi'nde otomobilin çarptığı 3 kadın öldü 'Yaya geçidi'nde otomobilin çarptığı 3 kadın öldü Antalya'da otomobilin çarptığı 3 kadın öldü Antalya'da otomobilin çarptığı 3 kadın öldü
Kaynak: İHA

Antalya, Finike, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da feci kaza: 3 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da feci kaza: 3 ölü - Son Dakika
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