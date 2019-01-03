Son Dakika Haberleri: Antalya'da Feci Kaza: Karı-koca Öldü, Oğulları Yaralı

Antalya'da Feci Kaza: Karı-koca Öldü, Oğulları Yaralı

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobil, üst geçidin beton duvarına çarptı.

Antalya'da Feci Kaza: Karı-koca Öldü, Oğulları Yaralı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobil, üst geçidin beton duvarına çarptı. Kazada karı-koca hayatını kaybetti, 7 yaşındaki oğulları yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nden 7 yaşındaki çocuklarını diyaliz tedavisi için Antalya merkeze götüren Mehmet Namal yönetimindeki 07 HR 044 plakalı otomobil, Çenger Mahallesi kavşağını geçtikten sonra D-400 Karayolu üzerinde bulunan üst geçidin beton direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön koltuğunda sıkışan Bedia Namal (28) olay yerinde hayatını kaybederken, araçtan fırlayıp refüjdeki çimlerin üzerine düşen Mehmet Namal kaldırıldığı hastanede öldü. Diyaliz hastası 7 yaşındaki oğulları Yusuf Namal ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerine jandarma, trafik ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye biriminden kurtarma ekipleri sevk edildi. Bedia Namal'ın cansız bedeni, itfaiye ekibinin aracın kapısını ve üstünü kesmesinin ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Bedia Namal'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna gönderildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:13 Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa
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