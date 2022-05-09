Antalya'da feci kaza: Otomobil sürücüsü "Katil oldum" diye gözyaşı döktü, 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da feci kaza: Otomobil sürücüsü "Katil oldum" diye gözyaşı döktü, 1 ölü, 1 ağır yaralı

09.05.2022 00:52

Antalya'da feci kaza: Otomobil sürücüsü "Katil oldum" diye gözyaşı döktü, 1 ölü, 1 ağır yaralı Kaza sonrası alkollü ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü, 'katil oldum' diye gözyaşı döktü Otomobille çarpışan motosiklet 100 metre sürüklenip alev alev yandı, yola savrulan genç...

Antalya'da feci kaza: Otomobil sürücüsü "Katil oldum" diye gözyaşı döktü, 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza sonrası alkollü ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü, 'katil oldum' diye gözyaşı döktü

Otomobille çarpışan motosiklet 100 metre sürüklenip alev alev yandı, yola savrulan genç kadın hayatını kaybetti, erkek arkadaşı ağır yaralandı

ANTALYA - Antalya'da otomobilin çarptığı motosiklet 100 metre sürüklenip alev alev yandı. Motosiklette bulunan sürücü ağır yaralanırken, kız arkadaşı ise olay yerinde hayatını kaybetti. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü ise kaza sonrası, "Katil oldum" diye gözyaşı döktü.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Görkem S. Ş.'nin yönetimindeki 07 ASR 081 plakalı otomobil ile Serdar Başak'ın kullandığı 07 FG 153 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklenip alev alev yanarken, üzerindeki sürücü Serdar Başak ve kız arkadaşı Zozan Gönel yola savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yanan motosiklet çevredeki vatandaşlar ve itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Kısa süre sonra kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Zozan Gönel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Serdar Başak, ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

"Katil oldum" diye gözyaşı döktü

Diğer yaralı otomobil sürücüsü Görkem S. Ş. ise, "Salın beni, ben katil oldum" diyerek gözyaşı döktü. Sürücü, ambulanstaki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Yapılan incelemede otomobil sürücüsünün 1,31 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu iddia edildi.

"Kız arkadaşını evine bırakacaktı"

Ağır yaralanan Serdar Başak'ın babası Murat Başak, yaralı otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Gazetecilere açıklamada bulunan Murat Başak, "Havalimanındaydım, onlarla AVM'de buluştuk. Oğlum, kız arkadaşını bırakıp eve geçecekti. Yolda gelirken kaza yapmışlar. Araba gelip onlara çarpıyor. Motor sürüklenirken yanmaya başlamış, 100 metre sürüklemiş" dedi.

"Sağımızdan geçip sol şeride geçti"

Görgü tanıklarından Mehmet Bayram ise "Biz normal şeridimizde gidiyorduk. Araç sağımızdan geçip, sol taraftaki şeride geçti. Ondan sonra motora çarptı. Yangını da biz söndürdük. En son kaza yaptı, can aldı" diye konuştu.

Cenaze, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da feci kaza: Otomobil sürücüsü Katil oldum diye gözyaşı döktü, 1 ölü, 1 ağır yaralı
Antalya'da feci kaza: Otomobil sürücüsü Katil oldum diye gözyaşı döktü, 1 ölü, 1 ağır yaralı
Antalya'da feci kaza: Otomobil sürücüsü Katil oldum diye gözyaşı döktü, 1 ölü, 1 ağır yaralı
Antalya'da feci kaza: Otomobil sürücüsü Katil oldum diye gözyaşı döktü, 1 ölü, 1 ağır yaralı

YORUMLAR
500
YOLA KONTROLSÜZ ÇIKAN OTOMOBİL KAZAYA NEDEN OLDU 1 ÖLÜ, 2 YARALI YOLA KONTROLSÜZ ÇIKAN OTOMOBİL KAZAYA NEDEN OLDU 1 ÖLÜ, 2 YARALI Karşı yöne geçen otomobil zincirleme kazaya yol açtı: 1 ölü, 7 yaralı Karşı yöne geçen otomobil zincirleme kazaya yol açtı: 1 ölü, 7 yaralı Son dakika: Belediyeye ait refüj sulayan su tankerine otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı Son dakika: Belediyeye ait refüj sulayan su tankerine otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da feci kaza: Otomobil sürücüsü 'Katil oldum' diye gözyaşı döktü, 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika


Son Dakika
00:55 Kan donduran olay! Altın madenine baskın düzenleyen isyancılar 36 sivili öldürdü
00:54 Kocaelispor ile Altınordu arasında oynanan maçta benzeri görülmemiş gol! Spiker bile şaştı kaldı
00:22 Hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan genç, adliye binasından atlayarak hayatını kaybetti
00:19 3600 ek göstergede son toplantı yarın! Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Meclis'te olacak
00:12 Dalgıçlar tarafından keşfedilen yol hakkında efsanevi yorumlar yapıldı! Görenlerin ağzı açık kaldı
23:50 Ebrar Karakurt- İrem aşkıyla ilgili yaptığı paylaşım eleştiri oklarının hedefi oldu! Kadın kullanıcı sosyal medyada linç edildi
23:43 Kutlama etkinliği düzenleyen Türk vatandaşları, 40'a yakın PKK yandaşı tarafından saldırıya uğradı
23:22 Derbiye sarı kartlar damga vururken, topun oyunda kaldığı süre tepki çekti
23:17 Motosiklet şarampole yuvarlandı: Karı koca yaşamını yitirdi
22:43 Usta isim Michy Batshuayi'nin biletini kesti: Kenardan Ghezzal'a bağırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 01:23:10. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da feci kaza: Otomobil sürücüsü "Katil oldum" diye gözyaşı döktü, 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement