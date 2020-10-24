Son dakika haberi... Antalya'da feci ölüm...Üst geçitten yola düşen genç otomobilin altında kaldı - Son Dakika

Antalya'da feci ölüm...Üst geçitten yola düşen genç otomobilin altında kaldı

ANTALYA - Antalya'da çevreyolu üst geçitten düştükten sonra otomobilin altında kalan bir kişi hayatını kaybetti

Olay, saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi .Edinilen bilgiye göre isminin Ozan Söylemez olduğu öğrenilen genç, bulvar üzerindeki yaya üst geçidinin korkularına çıktı. Söylemez kısa süre sonra köprünün korkuluklarından aşağı düştü. Yola düşen gence aynı anda karayolunda seyir halindeki bir otomobil çarptı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemesinin ardından Ozan Söylemez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından 21 yaşındaki gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan karayolunda olay nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik polisi ekipleri ise 3 şeritli yolu 2 şeride düşürerek trafik akışını sağladı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken gencin düştüğü mü yoksa intihar mı ettiği araştırılıyor.