Antalya'da fedakar koca, evlilik yeminindeki "hastalıkta ve sağlıkta" sözünü unutmadı - Son Dakika

Antalya'da fedakar koca, evlilik yeminindeki "hastalıkta ve sağlıkta" sözünü unutmadı

15.03.2021 11:33
Antalya'da fedakar koca, evlilik yeminindeki

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde mutlu bir yaşam sürerken aniden ortaya çıkan hastalıkları nedeniyle zor günler geçirmeye başlayan Merve Yarar, eşinin desteğiyle hayata tutunuyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde mutlu bir yaşam sürerken aniden ortaya çıkan hastalıkları nedeniyle zor günler geçirmeye başlayan Merve Yarar, eşinin desteğiyle hayata tutunuyor.

Özel bir yapı denetim firmasında görev yapan 30 yaşındaki Merve Yarar ile araç kiralama firmasında çalışan aynı yaştaki Hüseyin Yarar, birlikteliklerini 2011'de evlilikle taçlandırdı.

Merve Yarar, 2018'de vücudunun farklı bölgelerinde aniden artan kırmızı noktaları ve kanamaları fark edince doktora başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu Yarar'a, kanın pıhtılaşmasına bağlı nadir görülen bir hastalık olan "Trombotik Trombositopenik Purpura" teşhisi konuldu.

Hastanede tedavi altına alınan Yarar, bu süreçte vücudun iskelet kaslarının çeşitli derecelerde zayıflamasına neden olan sinir-kas hastalığı "Myastenia Gravis" rahatsızlığı olduğunu öğrendi.

Merve Yarar'ın hastalık nedeniyle büyük üzüntülere kapılmasına karşın, evlenirken verdikleri "hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde" sözünü tutan Hüseyin Yarar, eşinin hastalıklarıyla mücadelesinde en büyük destekçisi oldu.

Hüseyin Yarar, arka arkaya gelen sağlık sorunları nedeniyle hareket etmekte, yemek yemekte ve nefes almakta güçlük çeken eşinin bir an olsun elini bırakmıyor.

Genç kadın da çıktığı bu zorlu yolculukta hayat arkadaşı sayesinde, rahatsızlıklarını yeneceğine inanıyor ve hayata tutunuyor.

"Acı ve yorgunluk hissettim ama hiç eksik hissetmedim kendimi"

Merve Yarar, AA muhabirine, eşinin kendisine hayata yeniden bakabilmenin ve mücadele edebilmenin yolunu gösterdiğini söyledi.

Bastonla yürüyebildiğini belirten Yarar, "Eşim hayattaki en büyük destekçim. Bu zaman kadar her koşulda, her durumda yanımda yer aldı. Eşim elim kolum oldu. Bedenen hep bir acı ve yorgunluk hissettim ama eşim sayesinde hiç eksik hissetmedim kendimi. Çünkü eşim sağ olsun hep tamamladı beni." dedi.

Yarar, hayatının en güzel yıllarında karşılaştığı bu durum nedeniyle zor bir psikolojik süreç geçirdiğini kaydetti.

Her hastalıkta "bu sefer son" diyerek kendisini teselli etmeye çalıştığını anlatan Yarar, "Hematolojik hastalığım benim içim tramvaydı. Sonrasında daha birçok hastalığım ortaya çıktı. İlaçlara vücudumun tepki verdi, başka rahatsızlıklara yol açtı. Hala çok sayıda hastalıkla mücadele ediyorum. Bu süreç çok ağır ve yıpratıcıydı. Bu süreçte çok ağladım, çok mücadele ettim. Tedavi süreci kısaydı ama ömrümün yarısı orada gitti sandım." diye konuştu.

Yarar, hastalık sürecinden resimle ilgilendiğini, içinden geçtiği duygusal açıdan sıkıntılı süreci renklendirdiği tuvallerle de atlatmaya çalıştığını dile getirdi.

Resim yaptıkça hırslandığını ve iyileşmeye olan inancının arttığını vurgulayan Yarar, eşinin de desteğiyle hiç durmadan üretmeye devam ettiğini ifade etti.

"Kabullenmeli ve mücadele etmeliyiz"

Hüseyin Yarar da eşine hastalık sürecinde destek olabilmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

En büyük hayalinin eşinin iyileşmesi olduğunu dile getiren Yarar, şöyle devam etti:

"Eşimi kaybetme korkusu hayatımın dönüm noktası oldu. Bu hastalık Allah'tan geldi bize. İsyan edemeyiz, kabullenmeli ve mücadele etmeliyiz. Birbirimizi bu zor zamanda yarı yolda bırakamayız. Ben eşimin şartlar ne olursa olsun yanındayım ve biliyorum ki o da benim yanımda. Eşimin her şeyiyle gönül rızasıyla ilgileniyorum. Bunları yapmaktan gocunmuyorum. Aksine bu bana keyif veriyor. Onun için bir şeyler yapmanın mutluluğunu yaşıyorum."

Hüseyin Yarar, Muratpaşa, Doktora, Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya'da fedakar koca, evlilik yeminindeki 'hastalıkta ve sağlıkta' sözünü unutmadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı: Barışın tesisi, Batı'nın Türkiye'yi samimi şekilde desteklemesine bağlı Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Enver Aysever'e özel ihale! 18 günlük eğitim için 238 bin lira ödeyecekler İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti Kırmızı ilimizdeki gidişat pek iç açıcı değil! "Misafir kabul etmeyin" uyarısı yapan polisi evine çaya davet etti Evini kumarhaneye çeviren şahıstan pişkin savunma: Kumar oynatıyoruz ama bu ekmek paramız Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti
Kimliğini kaybeden yaşlı kadının hayatı kabusa döndü! Nüfusta ölü görünüyormuş Kimliğini kaybeden yaşlı kadının hayatı kabusa döndü! Nüfusta ölü görünüyormuş         
12:15
Maddi sıkıntı yaşayan Bursaspor'un stat ve antrenman tesislerinin elektrikleri kesildi Maddi sıkıntı yaşayan Bursaspor'un stat ve antrenman tesislerinin elektrikleri kesildi         
11:59
Son Dakika! 2021 yılı için fitre miktarı 28 TL olarak belirlendi Son Dakika! 2021 yılı için fitre miktarı 28 TL olarak belirlendi         
11:33
Erik Lamela'nın Arsenal'e attığı rabona golü, dünya basınında gündem oldu Erik Lamela'nın Arsenal'e attığı rabona golü, dünya basınında gündem oldu         
11:25
İzmir'de CHP'li belediye ile AK Parti arasında 'Love Erdoğan' gerilimi: Cesedimizi çiğnemeniz gerekir İzmir'de CHP'li belediye ile AK Parti arasında 'Love Erdoğan' gerilimi: Cesedimizi çiğnemeniz gerekir         
10:39
Son ankette, seçim barajını sadece AK Parti ve CHP geçebiliyor Son ankette, seçim barajını sadece AK Parti ve CHP geçebiliyor         
10:20
Minibüsteki fazla yolculara sinirlenen kaymakam kendisini tutamadı: Terbiyesiz herifler sizi Minibüsteki fazla yolculara sinirlenen kaymakam kendisini tutamadı: Terbiyesiz herifler sizi         
09:46
Kanal yönetimi, reytinglerde başarıya ulaşan İbrahim Tatlıses'e cip hediye etti Kanal yönetimi, reytinglerde başarıya ulaşan İbrahim Tatlıses'e cip hediye etti         
09:38
Kısıtlamayı ihlal eden genç, Kısıtlamayı ihlal eden genç, "Ben böyle devletin" deyince sinirler gerildi         
00:49
Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
21:34
İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu         
21:07
Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası         
20:50
Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu         
18:57
Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum         
18:45
Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu         
17:25
Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış         
15:05
İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 12:34:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da fedakar koca, evlilik yeminindeki "hastalıkta ve sağlıkta" sözünü unutmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei