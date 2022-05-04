Antalya'da festivalde onlarca kişi ölümden döndü: Korku dolu anlar kamerada - Son Dakika
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Antalya'da festivalde onlarca kişi ölümden döndü: Korku dolu anlar kamerada

04.05.2022 15:19

Antalya'nın Elmalı ilçesinde Hız Tuning Festivali'ni izleyen hız tutkunlarının bulunduğu balkon, ağırlığa dayanamayıp çöktü. Çökme anı kameralara yansıdı.

Antalyalı hız tutkunları Elmalı ilçesindeki tuning festivalinde bir araya geldi. Özel donanımlı araçlarla drift gösterileri yapılan festivale ilgi yoğundu. Toptancı halinde yapılan gösterileri izlemek isteyen yüzlerce seyirci balkonları doldurdu.

BALKON ÇÖKTÜ

Ağırlığa fazla dayanamayan bir balkon çöktü. Hem balkondakiler hem de balkonun altında gösteriyi izleyenler ölümle burun buruna geldi.

YARALI YOK

Arbedenin yaşandığı alanda şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi. Olay sonrası bir bölümü çöken alandakiler hemen balkondan uzaklaştı. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı olayın ardından gösteriler hız kesmeden devam etti.

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da festivalde onlarca kişi ölümden döndü: Korku dolu anlar kamerada - Son Dakika


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