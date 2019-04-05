Son Dakika Haberleri: Antalya'da Fetö Bahanesiyle Dolandırıcılık İddiası

Antalya'da Fetö Bahanesiyle Dolandırıcılık İddiası

1 saat önce

Antalya'da, telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları kadını FETÖ bahanesiyle dolandırarak para ve ziynet eşyasını aldıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Antalya'da Fetö Bahanesiyle Dolandırıcılık İddiası, System.String[]
Antalya'da, telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları kadını FETÖ bahanesiyle dolandırarak para ve ziynet eşyasını aldıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Manavgat ilçesi Ayınevler Mahallesi'nde yaşayan Sevim K'yi telefonla arayan kişiler, kendilerini polis olarak tanıttı.

Evinin yakınında FETÖ operasyonu yapılacağı, torununun da emniyette ifadesinin alındığı söylenen Sevim K'nin evden ayrılmaması istendi.

Şüpheliler, Sevim K'den 225 avro, 3 bin lira ve bir miktar ziynet eşyası alarak adresten ayrıldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Sevim K, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarından şüphelilerin kullandığı 07 FPU 78 plakalı araca ulaştı.

Korkuteli ilçesindeki bir adrese düzenlenen operasyonda zanlılar B.A. ve M.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde 400 lira, 120 avro ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:41 Kaynak: AA

Polis, Antalya, Güncel
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