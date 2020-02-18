Antalya'da FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı - Son Dakika

Antalya'da kendisini polis olarak tanıtıp Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle bir kişinin parasını aldığı iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Ü.T'yi telefonundan arayarak kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, hesapları üzerinden FETÖ'ye para aktarımı yapıldığını söyledi.



Zanlının yönlendirmesiyle bir banka şubesinden 48 bin lira kredi çekerek şüpheliye veren Ü.T, dolandırıldığını anlayınca şikayetçi oldu.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği görevlilerince olay yerindeki güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nden (KGYS) şüphelinin eşkali belirlendi.

Şüpheli M.K, düzenlenen operasyonla kent merkezinde yakalandı.