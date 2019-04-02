Antalya'da Fetö'den Aranan Şüpheli Tutuklandı
38 dakika önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manavgat ilçesinde şüpheli M.İ.G.'nin yapılan incelemesinde Ankara
1. Sulh Ceza Hakimliğince 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan' arandığı tespit edildi. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Alanya
Cezaevine gönderildi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:07 Kaynak: İHA
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