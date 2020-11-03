'Asker mahrem imamı' öğretmen ve eşine FETÖ'den hapis - Son Dakika

'Asker mahrem imamı' öğretmen ve eşine FETÖ'den hapis
03.11.2020 15:37
ANTALYA'da FETÖ/PDY üyeliğinden yargılanan 'asker mahrem imamı' öğretmen S.G. 8 yıl 9 ay, eşi A.G. ise 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
ANTALYA'da FETÖ/PDY üyeliğinden yargılanan 'asker mahrem imamı' öğretmen S.G. 8 yıl 9 ay, eşi A.G. ise 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Antalya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, FETÖ/PDY 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklu yargılanan 'asker mahrem imamı' öğretmen sanık S.G. ile tutuksuz eşi A.G., bugün görülen duruşmada haklarındaki suçlamaları reddetti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, S.G'yi 8 yıl 9 ay, ev hanımı eşi A.G'yi 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. S.G.'nin tutukluluğunun devamına karar verildi.
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